Economie bleue : Le Maroc reçoit un prêt de 3,4 MMDH de la Banque mondiale

La Banque mondiale a annoncé l'octroi d'un prêt de 350 millions de dollars (environ 3,4 milliards de dirhams) au Maroc, pour soutenir la mise en œuvre d'un programme de développement de l'économie bleue face au changement climatique. Selon Afrik 21, ledit programme vise à stimuler la création d'emplois et la croissance économique, tout en améliorant la durabilité et la résilience des ressources naturelles, ainsi que la sécurité alimentaire.

«Pour la Banque mondiale, la mise en œuvre de ce programme par le gouvernement marocain est particulièrement importante dans le contexte actuel du conflit en Ukraine, qui a des répercussions sur le Maroc, notamment en termes d'importations de produits alimentaires comme le blé», ajoute la même source. Celle-ci précise que le gouvernement marocain utilisera le prêt de 350 millions de dollars pour développer des cadres institutionnels, améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et renforcer certains secteurs pour une économie bleue résiliente au changement climatique dans les zones côtières.

L’exécutif compte, dans un premier temps, mettre en place une commission interministérielle et des mécanismes de coordination régionale pour renforcer la coordination du développement de l'économie bleue. La deuxième composante se concentre sur l'investissement dans des domaines clés de l'économie bleue, soit le tourisme durable et le sous-secteur de l'aquaculture, la formation professionnelle dédiée à la gestion de l'économie bleue, la protection et gestion des services écosystémiques et l'amélioration de la résilience climatique dans les zones côtières.

«Bordé par la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, le Maroc a un fort potentiel pour développer l'économie bleue. Ses zones côtières représentent déjà plus de la moitié du PIB (produit intérieur brut) et de l'emploi du royaume, tandis qu'un plus grand potentiel reste inexploité dans les industries bleues établies et émergentes, telles que l'aquaculture, la culture d'algues et les énergies marines renouvelables», a expliqué Jesko Hentschel, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb.