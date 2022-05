Football : Le nouveau maillot de la sélection marocaine reprend celui de 1998

L’Allemand Puma a dévoilé son nouveau maillot proposé à la sélection nationale marocaine de football, pour les années 2022 et 2023, s’avérant reprendre celui porté par les Lions de l’Atlas en 1998. D’un style basique, il reste sur la couleur rouge, avec une bande horizontale en vert, au niveau de la poitrine.

Ce nouveau maillot devrait être porté par les joueurs de l’équipe nationale lors des phases finales de la Coupe du monde, avec beaucoup de similitudes rappelant celui de la fin des années 1990.

Nineteen ninety now, honouring the Atlas lions class of 1998 ??



The 2022 @EnMaroc Home kit, available on https://t.co/6Q5vmenltb. pic.twitter.com/lfKiLTjirB