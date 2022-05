 L’animatrice Ellen DeGeneres en vacances au Maroc avec sa femme

L’animatrice de télé et sa femme dans un restaurant à Marrakech. / Ph. ET

L’animatrice de télévision et écrivaine américaine Ellen DeGeneres a profité de la fin de son talk-show de longue date «The Ellen DeGeneres Show» pour se rendre au Maroc. Selon ET, l’animatrice ouvertement lesbienne et sa femme, Portia de Rossi, ont été vues à Marrakech. «Le couple était tout sourire alors qu'elles profitaient des sites autour de Marrakech au cours du week-end», explique la même source.

Ainsi, sur de nouvelles photos, le couple a été vu en train de se promener dans le souk et de déjeuner au Kabana Rooftop, situé dans la médina de la ville ocre. Ellen a abandonné son blazer pour une tenue décontractée pour l'occasion, portant un pantalon kaki et une chemise en lin blanc, tandis que Portia portait une robe à rayures bleues et blanches et une écharpe à motifs, détaille ET.

Le voyage du couple au Maroc intervient quelques jours seulement après qu'Ellen a quitté pour la dernière fois son talk-show éponyme. Le dernier épisode du Ellen DeGeneres Show a été diffusé jeudi. L’émission a débuté en septembre 2003 pour durer 19 saisons.

Une source a confié à ET que cette «la dernière émission d'Ellen a été émouvante pour elle». «C'est comme la fin d'une époque, mais elle est prête pour le prochain chapitre de sa vie», a-t-elle précisé.