La French Tech accompagne Legrand Maroc pour le lancement du 1er Smart Home Challenge

La French Tech a annoncé, ce mardi, l’accompagnement de Legrand Maroc pour le lancement dans la première édition du Smart Home Challenge. Cette première édition du concours d’innovation donne l’opportunité aux étudiants ingénieurs des établissements du Maroc de proposer des solutions viables et concrètes répondant aux grands défis de l’efficacité énergétique de demain.

La thématique retenue pour cette première année est «Smart Home : améliorer l’efficacité énergétique du logement grâce aux nouveaux usages apportés par les objets connectés et l’intelligence artificielle». Pour promouvoir de nouvelles approches à même d’améliorer l’efficacité énergétique du logement, la French Tech mobilise son réseau et accompagne les jeunes à stimuler leurs idées créatives, notamment autour des objets connectés et l’intelligence artificielle.

«Nous avons vu beaucoup de potentiel chez la nouvelle génération des ingénieurs du Maroc, et nous voulons par le Smart Home Challenge leur permettre de concrétiser leurs idées et les orienter vers de nouvelles pratiques pour une meilleure efficacité énergétique», a déclaré William Simoncelli, membre du board de La French Tech Maroc et spécialiste Proptec.

«La réduction de la consommation d'énergie, l'électrification et la digitalisation des bâtiments sont des tendances irréversibles impactant les bâtiments d'aujourd'hui. Legrand Maroc est fier d'associer et de donner la parole aux futurs jeunes ingénieurs du Royaume. Nous sommes très heureux qu'ils puissent apporter leur contribution sur ces sujets majeurs et contribuer ainsi à améliorer les vies», a souligné Ludovic Mailleau, directeur général de Legrand Maroc.

La phase du dépôt des dossiers sur le site smarthomechallenge s’étend du 7 mai au 12 juin. Les cinq projets les plus prometteurs seront annoncés le 25 juin. Ils bénéficieront alors du coaching et du mentorat par des professionnels et des représentants des partenaires du concours. Les équipes des projets présélectionnés seront ensuite présentées, le 5 juillet, devant un jury d’experts de Legrand Maroc, la French Tech et partenaires.