Pratique d'avortement : Un an de prison ferme pour un gynécologue à Fès

Le tribunal de première instance de Fès a rendu, lundi, son verdict à l’encontre des membres d’un réseau impliqué dans la pratique d'avortement. En octobre dernier, la brigade régionale de la police judiciaire de Fès avait annoncé l’ouverture d’une enquête sous la supervision du parquet compétent à l’encontre de sept individus, dont un gynécologue, deux assistantes dans une clinique privée, une intermédiaire, un jeune et une mineure âgée de 17 ans, ainsi que sa sœur majeure.

Ainsi, la cour a condamné le gynécologue à un an de prison ferme en plus d’une amende de 500 dirhams. De plus, il a été interdit d'exercer la médecine pour une durée d'un an, à compter de à compter de la date du jugement. Le tribunal a également condamné les deux infirmières assistantes et trois autres personnes majeures à six mois de prison avec sursis, en plus d’une amende de 500 dirhams chacune. Les deux infirmières ont aussi été interdites d’exercer pendant une durée de six mois.

Les personnes impliquées étaient poursuivies notamment pour implication présumée dans la pratique régulière d'avortement, falsification, détournement d'un mineur, attentat à la pudeur et participation à la perpétration de ces actes criminels.

Selon l'article 453 du Code pénal marocain, l'avortement n'est «pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère». Des peines d'emprisonnement sont par contre prévues pour les autres cas de figures, à l’encontre des auteurs, complices et des femmes qui subissent l'avortement.