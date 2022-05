Maroc : La chaîne israélienne i24NEWS ouvre des bureaux à Casablanca et Rabat

La chaîne israélienne i24NEWS a annoncé, lundi, l'ouverture de ses bureaux à Casablanca et Rabat. Elle devient ainsi la première chaîne d'information israélienne opérant depuis le Maroc. Sur son site, i24NEWS a précisé que cette ouverture sera présidée, ce mardi, par le directeur exécutif de la chaîne, Franck Meloul.

«Avant même la signature des accords de normalisation entre Israël et le Maroc, et en fait à travers les activités d'i24NEWS au cours des dernières années, nous avons vu que la chaîne avait une audience fidèle au Maroc. Nous avons été surpris par le fait que ce public soit très actif et efficace sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis d'ouvrir des bureaux au Maroc, ce qui nous aidera à couvrir plus profondément le pays», a confié Franck Meloul.

Le responsable a ajouté que les bureaux de la chaîne dans le monde, et notamment à Rabat et Casablanca, lui permettront de «couvrir des événements sous différents angles et points de vue, d'élargir et de diversifier [ses] offres de contenus, et de plonger dans des histoires importantes et intéressantes». «Je crois que le lancement de nos bureaux au Maroc contribuera à faire avancer bon nombre de ces tâches et positionnera i24NEWS comme un acteur de premier plan sur le marché des médias et de l'information au Maghreb et dans les pays africains», a-t-il conclu.

À rappeler qu’i24NEWS, dont le siège est à Tel-Aviv, diffuse également depuis la France, les États-Unis et, plus récemment, depuis les Émirats arabes unis.