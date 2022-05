Gestion déléguée : Vers la création de sociétés régionales multiservices

Le gouvernement prépare une nouvelle politique basée sur la création de sociétés régionales multiservices pour la distribution de l'eau potable, l'électricité et l'assainissement liquide, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit. Répondant à une question orale du groupe istiqlalien de l'Unité et de l'Égalitarisme à la Chambre des Représentants sur la gestion déléguée, M. Laftit a indiqué que l'objectif de cette nouvelle politique est d'avoir des sociétés dotées de moyens matériels, logistiques et humains, capables de gérer au mieux ces secteurs.

«De manière générale, la gestion déléguée a apporté de nombreux avantages, malgré quelques lacunes que nous sommes en train de combler», a-t-il affirmé.

Le ministre a souligné que l'objectif de son département vise à coopérer avec les collectivités territoriales pour réussir l'opération de la gestion déléguée, ajoutant que le ministère œuvre avec ces collectivités pour trouver les meilleures solutions aux problématiques que connaît le secteur dans les différentes villes.