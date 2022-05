Football : Ces entraîneurs marocains qui ont remporté une coupe africaine des clubs

Le Wydad de Casablanca a remporté, hier, une autre coupe de la Ligue des champions d’Afrique, avec un entraîneur marocain, Walid Regragui. La victoire des Rouges de 2017, dans le cadre de la même compétition sportive, était aussi sous la direction d’un autre cadre national, Houcine Ammouta. Le natif de la ville de Khémissat était, d’ailleurs, le premier entraîneur marocain ayant gagné une finale de la ligue des champions. C’était justement contre le club cairote d’Al Ahly.

Dans l’ensemble, les Marocains ayant inscrit leurs noms dans le palmarès des coupes africaines se comptent sur les doigts d’une main. Le premier qui a montré la voie de la réussite à ses compatriotes est Abdelkader Youmir. Cet ancien joueur de KAC de Kénitra, durant les années 1960 et 1970 de Kénitra, avait rendez-vous avec l’histoire.

Abdelkader Youmir / DR.

Après avoir acquis, en 1995, une expérience dans la compétition des clubs champions sur le banc du CODM de Meknès, éliminé au quart de final de la prestigieuse coupe africaine, il est engagé, en 1996, par le KACM de Marrakech. Cette fois, la chance lui sourit et il remporte la Coupe de l’Union africaine, ancêtre de celle de la Confédération africaine (CAF). En finale, il a battu les Tunisiens de l’Etoile sportive du Sahel.

Abdelkader Youmir à tracé la voie

Il a fallu attendre neuf ans pour voir un autre entraîneur marocain lever le même trophée. En 2005, M’Hamed Fakhir, à la tête des FAR, remporte la CAF. Cette victoire a permis aux militaires de renouer avec le succès sur la scène sportive africaine, vingt-ans après le titre de la Coupe des champions de 1985, arraché avec le Brésilien José Mehdi Faria.

Décembre 2010, Houcine Ammouta à la direction du FUS de Rabat a remporté la coupe de la CAF, face aux Tunisiens du CS Sfax. L’année d’après, l’euphorie s’est poursuivie. Rachid Taoussi a pris le flambeau en offrant au MAS de Fès une coupe de la CAF. Une consécration qui lui a balisé le terrain pour prendre, dans une conjoncture difficile, entre 2012 à 2013, les rênes des Lions de l’Atlas.

Dix ans après ce sacre de Taoussi, Tarik Skitioui, un ancien jouer du MAS, brandit la Coupe de la CAF en sa qualité d’entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane (RSB). Une petite revanche, d’autant qu’en 2019, le RSB entraîné par le Marocain Mounir Jaouani, a été défait par les Egyptiens du Zamalek lors de la finale de la CAF.

Il est lieu de souligner que le Raja a remporté tous ses titres africains avec des entraîneurs étrangers. La Ligue des champions de 1989, 1997 et 1999, respectivement sous les directions de l’Algérien Rabah Saâdane, le Bosniaque Vahid Halilhodžić et l’Argentin Oscar Follene. Les Verts ont remporté la Coupe de la CAF en 2003, en 2018 et en 2021, respectivement avec le Français Henri Michel, l’Espagnol Juan Carlos Garrido et le Tunisien Lassaad Chebbi.

Le Wydad a levé, en 1992, sa première coupe africaine des champions avec l’entraîneur originaire du Tadjikistan, Vassili Postnov.