Paris : Le 17e Salon de l'immobilier marocain «SMAP Immo 2022» du 24 au 26 juin

La 17e édition du Salon de l'Immobilier marocain «SMAP Immo 2022» se tiendra, du 24 au 26 juin, sous le signe des retrouvailles et de la reprise, après deux années d'absence, annonce lundi ses organisateurs. Le SMAP Immo, qui œuvre depuis plus de 25 ans pour le rayonnement de l’immobilier marocain hors du Royaume, attend cette année près de 35 000 visiteurs pour échanger autour des potentialités d’investissement immobilier au Maroc.

«Nous sommes heureux d’annoncer le lancement du SMAP Immo 2022. Dès l'ouverture des frontières en février dernier, nous avons pris immédiatement attache avec nos partenaires pour les mobiliser pour la saison 2022. Cette année, nous aurons à cœur d’organiser cette grande rencontre entre promoteurs et visiteurs du salon dans les meilleures conditions et de nouer des relations pérennes», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

«La destination de Paris pour cette reprise, représente une "conjonction parfaite" entre les demandes des exposants et des investisseurs MRE et étrangers. Nous sommes certains que l’affluence et les décisions d’investissement reflètent cette tendance», affirment les initiateurs de cet événement.

Le salon parisien inaugurera aussi cette année le Pavillon Excellence, un espace dédié à l’immobilier de luxe et qui consacrera les projets d’exception. Le salon mettra également à l’honneur les multiples opportunités du secteur tant en termes de projets immobiliers que de développement socio-économique important que cette manifestation a connu ces dernières années.

Des cycles de conférences seront au programme en partenariat avec la FNPI, des notaires du Maroc et des experts afin de sensibiliser les acquéreurs et de sécuriser leurs achats pour leur permettre de prendre leur décision en toute connaissance de cause et des ateliers sur le crédit immobilier avec plusieurs intervenants du secteur bancaire.