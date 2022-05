Le Marocain Mehdi Bennani termine 1er sur le Nürburgring en WTCR

Le pilote marocain Mehdi Bennani a occupé la première place de la Coupe du monde FIA WTCR 2022, sur le célèbre Nürburgring Nordschleife en Allemagne. Le pilote marocain, engagé au sein de l’équipe belge Comtoyou Team Audi Sport, s'est imposé dans ce circuit grâce à sa pole position aux qualifications.

Les deux journées de courses prévues initialement ont dû être annulées par la FIA, alors que Goodyear Racing, fournisseur officiel de pneumatique du WTCR, a indiqué que les montures ne se comportaient pas comme prévu, rendant la course potentiellement dangereuse. Surnommé «l'enfer vert», le Nürburgring est réputé être l'un des circuits les plus difficiles au monde, avec ses 87 virages qui s'étendent sur 25,378 kilomètres.

Sur les qualifications, il avait bouclé l'anneau en 8 minutes 50 secondes et 527 centièmes, seulement 15 centièmes devant son coéquipier et 1,11 seconde devant le Grec Santiago Urritia.



Mehdi Bennani pendant les qualifications.

«C'était le tour de ma vie. J'avais un très bon coéquipier devant moi pour me faire un joli sillage ! La voiture a l'air très solide sur cette piste, je pense que le développement qu'Audi a fait avec Comtoyou avec beaucoup d'essais a porté ses fruits», avait dit le pilote marocain après les qualifications, qui ont fait office de classement final.

«Pour moi, je n'avais qu'à conduire, ce qui n'était pas facile après un an d'arrêt ! Mais ça fonctionnait bien et je pense que la voiture aide beaucoup ici. J'ai été beaucoup plus surpris du niveau de vitesse que nous pouvons avoir dans les virages à grande vitesse. Les virages sont délicats, à chaque fois que vous êtes à la limite».

Au volant de son Audi RS 3 LMS, Bennani avait terminé 10e de la coupe du monde FIA des voitures de tourisme, au circuit de Pau-Ville en France.

Le WTCR est le summum de la course de voitures de tourisme et se situe au sommet de l'échelle de la catégorie TCR, avec des véhicules de 350 chevaux dérivés de versions de route. Émanation du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, le WTCR est administré par la FIA.