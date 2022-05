Maroc : Ait Taleb refuse de répondre aux questions des députés sur la variole du singe

Le ministre de la Santé et de la protection sociale n’a pas souhaité apporter des réponses aux questions des députés, du PPS, du Mouvement populaire et du RNI, sur la maladie de la variole du signe au Maroc et les mesures prises par le gouvernement en vue d’y faire face. L’annonce faite au début de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, a suscité l’ire de représentants de l’opposition, notamment de l’USFP et du PJD. Ceux-ci ont dénoncé le refus de l’exécutif de programmer des demandes de paroles sur des sujets qui, selon eux, intéressent les Marocains.

Le ministre de la Santé a déjà appelé, dans une circulaire, «à la mise en œuvre d’un plan de surveillance et de riposte à d'éventuels cas importés de cette maladie».

A rappeler que l’article 152 du règlement intérieur de la Chambre des représentants autorise les élus à solliciter de prendre la parole au terme des sessions des questions orales mais accorde au gouvernement le droit de programmer ou d'ignorer les requêtes.



Il y a deux semaines, le gouvernement d'Aziz Akhannouch n’a pas accédé à la demande des députés du PJD de prendre la parole, au terme de la session hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants pour aborder «les crimes et les agressions sionistes contre les lieux saints, les citoyens et les journalistes».