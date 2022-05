Coup d’envoi de la 1ère Caravane du football féminin en milieu scolaire

Le coup d’envoi de la 1ère édition de la Caravane du football féminin en milieu scolaire a été donné, lundi à Casablanca, lors d’une cérémonie présidée par le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa. Fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la Fédération royale marocaine de football et la fondation Sports éducation solutions, cette caravane sillonnera l’ensemble des régions du Maroc avec des escales dans 30 villes et établissements scolaires.

Pour le directeur de l'AREF Casa-Settat, Abdelmoumen Talib, le but de cette initiative est de sensibiliser les élèves et leurs familles de l’importance du sport féminin, en particulier le football qui ouvre des opportunités prometteuses. «L’objectif principal du ministère de l’Éducation nationale est de promouvoir et développer la pratique sportive au sein des établissements scolaires», a-t-il noté, ajoutant que ces établissements constituent une pépinière pour les futurs champions sportifs.

Il a fait savoir que cette 1ère édition a suscité un engouement auprès des jeunes filles et de leurs familles, en témoigne le grand nombre des demandes de participation qui a dépassé les 450.

Pour sa part, la co-fondatrice de la fondation Sports éducation solutions, Bahia Ali El Himma a mis en avant le fait que «l’objectif de cette caravane, c’est la vulgarisation et la démocratisation de la pratique du football féminin chez les jeunes de 9 à 15 ans». «Nous espérons avoir un impact au niveau national avec cette caravane qui sillonnera 30 villes du Royaume, à raison de 200 filles par établissement scolaire, avec un objectif final de 6 000 élèves touchées», a-t-elle expliqué.

Cette caravane fera sa dernière escale à Rabat le 2 juillet prochain, date qui coïncide avec le début de la 14e Coupe d'Afrique des nations féminine prévue au Maroc.