Maroc : Près de 5,4 MMDH de recettes en droits et taxes additionnels en 2021 (+21%)

Les recettes en droits et taxes additionnels se sont élevées à plus de 5,39 MMDH en 2021, enregistrant une augmentation de 21% par rapport aux réalisations de 2020, selon l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Les recettes relatives aux redressements suite au contrôle de la valeur constituent la source principale d'alimentation de ces recettes à hauteur de 75%, indique l'ADII dans son rapport d'activité de l'exercice 2021.

Les recettes générées suite au contrôle a posteriori (CAP) ont, quant à elles, atteint 837 millions de dirhams (MDH), représentant 15,51% des recettes additionnelles en enregistrant une augmentation de 190% comparativement à 2020, relève la même source. Le contrôle immédiat hors contrôle de la valeur, pour sa part, a généré un montant de 415 MDH, soit 7,71% des recettes additionnelles, en augmentation de 184% par rapport à 2020.

Par ailleurs, la fermeture des frontières a impacté les recettes liées au contrôle des voyageurs, qui ont poursuivi leur tendance baissière pour la 2ème année consécutive pour s'établir à 49 MDH, en repli de 21% par rapport à 2020 et de 64% par rapport à 2019.