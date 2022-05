France : «Le candidat du Makhzen», Jean-Claude Martinez couvre Hassan II d’éloges

En campagne pour les élections législatives françaises, prévues les 12 et 19 juin prochain, Jean-Claude Martinez n’a pas tari d’éloges sur Hassan II. Le candidat à la neuvième circonscription a fait du défunt roi du Maroc sa référence, lors de son intervention au Grand oral des candidats dans cette région, événement coorganisé vendredi 27 mai en visioconférence par Nicolas Arnulf, conseiller consulaire à Rabat et Yabiladi.

Ancien vice-président du Front national (FN) où il a officié de 1985 à 2008, le juriste se présente lui-même, «avec le sourire», comme «le candidat du Makhzen». «J’y ai été, en raison de mes fonctions occupées au cabinet du ministre de l’Intérieur [Driss Basri, ndlr] pendant dix ans, puis auprès de Sa Majesté», a expliqué celui qui est également l’auteur du livre «Mohammed VI, le roi stabilisateur» (2015).

«Je suis arrivé [au Maroc, ndlr] en 1976. La Marche verte, ce coup de génie fantastique, venait de se terminer. Le Maroc n’a plus de secret pour moi (…)», indique encore Jean-Claude Martinez. En mission dans le royaume, le fiscaliste a été repéré par Driss Basri, avant d’être successivement désigné comme chargé de mission à l’Inspection générale des finances, directeur des études à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Rabat, puis conseiller fiscal du roi Hassan II, auprès de qui il a coordonné la rédaction du premier Code général des impôts après l’indépendance du Maroc.

«Ma grande vision, si j’ose dire – j’ai appris cela auprès de sa majesté Hassan II, qui a eu le culot de poser sa candidature à l’Union européenne, et puis cette stratégie fantastique de la Marche verte – : il faut penser grand», a ajouté Martinez, en défense de sa candidature pour la neuvième circonscription.

Encarté au RPR (1982 – 1985), ancien conseiller municipal à Montpellier dans les années 1980, ancien député de l’Hérault à l’Assemblée nationale et eurodéputé pendant une période de 22 ans, Jean-Claude Martinez a été une dynamo du FN, aujourd’hui Rassemblement national. Il rejoint le parti d’extrême droite dans le cadre de la stratégie de «rassemblement national», dans le contexte des élections législatives de 1986. Il est notamment une figure des conventions pour l’Avenir et fait partie des rédacteurs du programme électoral de la formation, sous le nom «Pour la France». A la fin des années 1980, il a défendu un rapprochement entre le FN, l’UDF et le RPR.