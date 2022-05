Industrie agroalimentaire : L’ONSSA rappelle l’obligation de l’obtention de l’autorisation sanitaire

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a rappelé dans un communiqué, publié ce lundi, l’obligation d’obtention de l’autorisation sanitaire de l’ONSSA pour les unités de l’industrie agroalimentaire. Cette autorisation concerne toutes les unités de production, de traitement, de transformation, d’emballage, de conditionnement, d’entreposage et de l’étiquetage de tout produit alimentaire en vue de sa mise sur le marché.

L’ONSSA appelle les unités qui ne sont pas autorisées, sur le plan sanitaire, à régulariser leur situation conformément aux dispositions de la loi n°28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Cette demande d’autorisation sanitaire doit être déposée auprès des services provinciaux de l’Office avant la poursuite des activités, ajoute le communiqué.

Toutes les unités précitées qui ne disposent pas de l’autorisation sanitaire de l’ONSSA sont considérées non conformes à la réglementation en vigueur, rappelle-t-on. À ce jour, 9 677 entreprises et établissements œuvrant dans le secteur de l’industrie agroalimentaire au niveau national, sont autorisés et régulièrement contrôlés sur le plan sanitaire par l’ONSSA.

L’Office recommande aussi aux consommateurs de faire preuve de vigilance et de s’assurer que les produits issus de l’industrie agroalimentaire portent sur leur étiquetage le numéro de l’autorisation sanitaire de l’ONSSA pour les produits fabriqués au Maroc. Pour les produits importés, le nom et l’adresse de l’établissement importateur doit être mentionné, conclut le communiqué.