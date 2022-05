La secrétaire d’Etat suisse à la formation et à la recherche attendue au Maroc

La secrétaire d’Etat suisse à la formation, à la recherche et à l’innovation, Martina Hirayama, est attendue, ce lundi, au Maroc, où elle entamera, jusqu’au 1er juin, une visite de travail dans le pays. Selon les autorités suisses, la responsable gouvernementale signera un mémorandum d’entente pour «renforcer la coopération dans les domaines de la recherche et de l’innovation avec le ministère marocain de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation».

Ce mémorandum vise à «renforcer la coopération en matière de recherche et d’innovation entre les deux pays». Martina Hirayama sera accompagnée d’une délégation scientifique composée de représentants de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

En parallèle de cette visite, la HES-SO, mandatée comme Leading House pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), conclura également une convention de coopération avec la Direction de la Recherche scientifique et de l'innovation du ministère marocain. «Cette convention permettra le lancement d’un appel à projets cofinancé par la Direction de la recherche et la Leading House, ouvert aux chercheurs et chercheuses en Suisse et au Maroc», ajoute la même source, notant que cet appel à projet, dont bénéficiera toute la communauté scientifique suisse et marocaine, est le fruit de contacts réguliers entre les deux pays depuis mars 2020.

La délégation suisse prévoit une visite de la Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research et du centre d’excellence en intelligence artificielle, AI Movement. À Benguérir et à Marrakech, des visites des universités Mohammed VI Polytechnique et Cadi Ayyad sont également au programme.