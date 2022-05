Maroc : El Hassan Idrissi succède à Boubker Largo à la tête de l'OMDH

L'Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH) a organisé, du 27 au 29 mai 2022, son 11e congrès national, marqué par un colloque thématique sur la gestion des crises ainsi que l’élection d’un nouveau bureau dirigeant. Ainsi, El Hassan Idrissi a été élu par les congressistes à la tête de l’organisation, succédant à Boubker Largo.

Né en 1964 à El Jadida, le nouveau président de l’OMDH est un cadre du ministère de l'Économie et des finances et a occupé le poste de vice-président de l’organisation lors du mandat précédent. Il est également connu pour ses activités syndicales, de défense des droits humains et associatives dans plusieurs cadres, notamment l'Union nationale démocratique des finances, affiliées à l’Union marocaine du travail (UMT).

Il a également occupé le poste de secrétaire général et de vice-président du Réseau marocain de protection des deniers publics.