Dakhla accueillera un forum des investissements Maroc-Espagne

Dakhla abritera un forum des investissements maroco-espagnol, les 21 et 22 juin. L’événement, organisé par le conseil régional de Dakhla - Oued Eddhab, a pour objectif de «présenter les opportunités d’affaires, l’attractivité économique, la richesse de la région en terme d’investissements, ainsi que de réunir les entreprises et les acteurs institutionnels pour faciliter les investissements étrangers à Dakhla», soulignent les organisateurs dans un communiqué parvenu à Yabiladi. Le forum verra la participation du ministre marocain du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour.

La rencontre intervient trois mois après le soutien exprimé, le 14 mars, par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Quelques jours avant l’annonce de cet appui politique, une délégation des investisseurs du Pays basque, une région espagnole réputée pour son soutien inconditionnel au Polisario, conduite par Maria Tato, s’est rendue à Dakhla et Laayoune.

Pour rappel, les 8 et 9 mars, Dakhla a accueilli un forum des investissements Maroc-Etats-Unis.