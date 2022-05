France : Le 26e Forum Horizons Maroc met l'Afrique en avant à Paris

La 26e édition du Forum Horizons Maroc (FHM), principal salon de recrutement des jeunes étudiants et professionnels marocains et étrangers intéressés par le Maroc, s’est ouverte, dimanche à Paris, avec un focus particulier sur le continent africain. Organisé par l’Association des Marocains en grandes écoles et universités (AMGE-Caravane), cette édition se tient sous le thème «élargissez vos horizons, visez l’Afrique».

AMGE-Caravane ambitionne de toucher plus d’étudiants, d’accompagner davantage les étudiants marocains qui s’installent en France et de s’ouvrir davantage sur les entreprises, tout particulièrement celles du continent africain, affirme le président de l’association organisatrice, Mossaab Moustaghit.

Il s’agit d’un projet citoyen porté par une cinquantaine de bénévoles issus des meilleures écoles et universités françaises, qui ambitionne de contribuer à lutter contre la fuite des cerveaux et des compétences marocaines et à faciliter l’insertion professionnelle des Marocains du monde et leur retour au Royaume pour contribuer à son essor socio-économique.

«En tant que Marocains, il est de notre devoir d’accompagner l’évolution de notre continent et d’être modestement acteurs du changement à notre échelle», estiment les présidents de cet événement, Hamza Dahmani et Zakariae Bakhtaoui.

Ce salon connaît cette année la participation de plus de 60 entreprises marocaines publiques et privées, dont le Groupe CDG, Tanger Med et Bank Al Maghrib, pour rencontrer quelque 2 000 étudiants, jeunes actifs et cadres expérimentés afin de leur proposer des CDI, stages, formations ou encore des conseils carrière.

L’objectif est d’essayer de tirer profit de la diversité des profils et de recueillir le maximum de CV dans la perspective de les transformer en recrutements au Maroc, témoigne Selma Sefrioui, responsable des Ressources humaines au sein du groupe OCP.

Cette édition est également marquée par l'organisation de conférences et d'ateliers thématiques permettant de mieux appréhender les enjeux économiques et géopolitiques du Maroc et du continent africain.