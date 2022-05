M'diq-Fnideq : Yahya Benchekroun et Ahmed Farhat remportent le 1er Tamuda Bay Eco Triathlon

Les athlètes Yahya Benchekroun et Ahmed Farhat ont remporté la première édition du Triathlon environnemental «Tamuda Bay», organisé par la préfecture de M'diq-Fnideq et la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, sous l'égide de la Fédération royale marocaine de triathlon (FRMTRI). Yahya Benchekroun a gagné l'épreuve de la course olympique du triathlon en 2h04min25s, tandis que le champion marocain, Ahmed Farhat, a remporté la course de relais en 2h13min47s.

Ce triathlon a connu la participation de plus de 600 athlètes de 12 pays. Le parcours de la compétition, d'une distance de 51,5 Km, s'est effectué en trois étapes: 1.500 mètres de natation sur la plage de M'diq, 40 km de vélo sur piste (aller-retour entre M'diq et Fnideq), et 10 Km de course à pied.

Les deux coureurs marocains ont devancé les autres athlètes du Canada, des États-Unis d'Amérique, d'Espagne, du Portugal, de Grande-Bretagne, de Corée du Sud, d'Allemagne, de Pologne, d'Égypte et de Tunisie, en plus de candidats marocains représentant plusieurs clubs nationaux affiliés à la FRMTRI.

Le président de la FRMTRI, Majid Amehrouk, a souligné que la Fédération organise ce premier triathlon environnemental à M'diq, après la pandémie, notant qu'elle aspire à poser les jalons d'une compétition aux normes internationales et africaines, à l'instar du Triathlon de Larache.

Le responsable a fait savoir que le niveau d'organisation de cette manifestation sportive, ainsi que les potentialités naturelles et les infrastructures d'envergure dont regorge la ville, et le parcours choisi encouragent la Fédération à hisser cet événement sportif au niveau international.