Des mercenaires marocains tués en Ukraine ? La BBC debunke la propagande russe

Dans sa guerre contre l’Ukraine, la Russie continue de mobiliser l’ensemble de ses moyens de propagande pour légitimer ses opérations militaires. Ainsi, la Russie a récemment publié une vidéo, par l’intermédiaire de la société dont le nom se traduit par «Le Front Sud», dans laquelle ses «correspondants» prétendent avoir identifié deux «mercenaires» marocains.

La BBC, qui enquête quotidiennement sur les appareils de propagande Russe, a réussi à déterminer les évènements de cette prétendue attaque dans laquelle deux combattants Marocains seraient morts à Berdyansk. Selon les journalistes, la vidéo mettant en scène les forces russes est en réalité une simple mise en scène.

Les deux Marocains auraient été identifiés par les forces d’occupation russes «avec leur permis de résidence ukrainiens sur eux», rapporte la BBC. Seulement, l’un des deux hommes, censé être mort, a été contacté par les journalistes via les réseaux sociaux. Bien vivant, il n’était pas au courant que la propagande Russe le dépeignait comme un mercenaire. En réalité, il a quitté l’Ukraine avant même le début de l’offensive Russe, pour retourner au Maroc.

De nombreuses autres vidéos du «Front Sud» ont été disséquées et réfutées par les journalistes, notamment lorsqu’ils prétendent avoir découvert de la littérature nazie dans l’est de l’Ukraine, sans en montrer aucune preuve. «Le Front Sud est susceptible de faire partie de la stratégie russe plus large visant à établir un contrôle sur les territoires occupés de l’Ukraine», déclare à la BBC Julia Smirnova, analyste à l’Institute for Strategic Dialogue. La propagande sert à présenter la Russie comme des «libérateurs» et des «protecteurs» des régions du Sud de l’Ukraine, ajoute-t-elle.

Pour rappel, le Maroc avait pris la plus grande prudence face à cette guerre et n'avait pas voté plusieurs résolutions des Nations unies condamnant l'invasion russe.