Le Maroc termine 2e des Championnats arabes d'athlétisme U20 avec 20 médailles

Le Maroc a terminé à la deuxième place des championnats arabes d'athlétisme U20, organisés du 23 au 27 mai au stade d'athlétisme de Radès à Tunis, en totalisant 20 médailles, dont 6 en or et 8 en argent.

La première place est revenue à l'Égypte avec un total de 32 médailles (13 or, 12 argent et 7 bronze), alors que le Maroc a devancé le pays hôte, la Tunisie (6 or, 2 argent et 7 bronze) et l'Algérie (5 or, 8 argent et 5 bronze. Bahreïn pour sa part a terminé à la 5e place avec 12 médailles (5 or, 2 argent et 5 bronze).

Les athlètes marocains avaient décroché, vendredi, lors de la journée de clôture, deux nouvelles médailles grâce à Sana Hasnaoui à l'épreuve de 1 500m qui a réalisé un temps de 4 min 23 s 67 devant l'Algérienne Roukaya Mouissi (4 min 25 s 27) et par l'équipe relais 4x400m femmes qui s’est imposée devant l’Algérie en 3 min 52 s 48.

Le Maroc s’est, également, adjugé trois médailles de bronze lors de l’ultime journée, lesquelles ont été remportées par Fatma Zahra Al chafayek au 400m haies (1 min 04 s 22), Fatma Aefir à l'épreuve du 1 500m (4 min 26 s 66) et Mohamed Alattieti au 5 000m (14 min 22 s 47).

Pour rappel, 28 athlètes marocains dont 14 femmes avaient fait le déplacement à Tunis pour prendre part aux championnats arabes d'athlétisme U20, auxquels ont pris part quelque 350 athlètes de 13 pays.

À l'issue de ce tournoi, le Maroc s'est assuré 6 places aux Mondiaux juniors prévus à Cali en Colombie, du 1er au 6 août prochain.

Voici la liste des médaillés marocains :

Médailles en or : Sanae Hasnaoui (800m et 1 500m), Mohamed Alateati (3 000m), Fatima Aefir (3 000m) et le relais 4x400m femmes.

Argent : Assia Alhafyan (saut en hauteur), Lamiae El Maemouni (800m), Aya El Aqlewi (saut en longueur), Fatima Zahra Bardeha (3 000m), Salma Alhileli (400m), Lamiae El Maemouni (800m), Jameleddine Hadili (saut en longueur) et Khadija Ansari (3 000m steeple).

Pour le bonze, elles ont été remportées par : Fatima Zahra AlChafayek (400m haies), Fatma Aefir (1 500 m), Asia El Hafian (saut en hauteur), Mohamed Al Alateati (5 000 m), Salma Alhileli (100 m) et Lobna Lahdar (3 000 m steeple).