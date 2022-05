«Le Bleu du Caftan» de Maryam Touzani remporte le Prix de la Critique Internationale à Cannes

La réalisatrice marocaine Maryam Touzani s’est illustrée à Cannes. Son film «Le Bleu du Caftan» a remporté, ce samedi, le prix de la Critique Internationale (FIPRESCI) du Festival. Il s’agit de la première production marocaine à remporter ce prix, souligne la société de production Ali n’ productions dans un communiqué.

Ce prix a été décerné par la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique (FIPRESCI) à quelques heures de la révélation du palmarès de ce 75e Festival de Cannes, souligne-t-on.

Projeté jeudi en avant-première mondiale, le long-métrage fait partie de la sélection officielle «Un Certain Regard», aux côtés de 18 films des quatre coins du monde. «Le Bleu du Caftan» a reçu un très bel accueil après projection et une standing ovation de plus de 15 minutes.

Pour rappel, le Prix FIPRESCI est une récompense cinématographique remise depuis 1946 lors du Festival de Cannes. Cette année, le jury est constitué de critiques de cinéma internationaux venus d’Égypte, de Pologne, de France, des États-Unis, du Maroc, d’Italie, du Bangladesh et du Niger.

Produit par Nabil Ayouch et coproduit par Amine Benjelloun, «Le Bleu du Caftan» met en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de caftans dans la médina de Salé. Ce couple est rejoint par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son mâalem, Halim, la même passion sincère pour la couture. Le film est interprété notamment par Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui, Mounia Lamkimel, Hamid Zoughi.