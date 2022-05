Diaspo #241 : Walid Cheddira, le jeune footballeur marocain qui perce à Bari en Italie

Le maroco-italien Walid Cheddira a émergé la saison dernière au sein de l'équipe de Bari, promu en deuxième division italienne pour la saison 2022-2023, après avoir marqué 6 buts et réalisé 3 passes décisives.

Contacté par Yabiladi, le jeune homme né dans la ville italienne de Lorette en 1998, revient sur ses débuts. «Dans mon enfance, le football n'était pour moi qu'un divertissement», se souvient Walid. Au fil des années, il va développer ses talents pour transformer cette activité de loisirs pour devenir un joueur professionnel.

Le parcours de football de Walid, qui a remporté le titre de meilleur joueur de la région de Campanie, a commencé à l'âge de cinq ans, lorsqu'il rejoint l'école de football de Lorette. Dès l'âge de seize ans, il joue dans les rangs de l'équipe première de Lorette. Deux ans plus tard, il rejoint l'équipe Sangiostis avec laquelle il a fait preuve d'une grande habileté, ce qui n’a pas échappé aux chasseurs de tête. Le manager de l'équipe de Parme, qui évoluait alors en première division de la ligue italienne, a remarqué les compétences du jeune italo-marocain.

En 2019, Walid déménage à Parme, qui avait déjà remporté la Coupe d'Italie à trois reprises, la Coupe d'Europe à deux reprises, mais aussi la Super Coupe d'Europe et la Coupe des vainqueurs de coupe d'Europe. Mais le club de Parme va préter le joueur à l'équipe de Bari en juillet 2021. Un prêt qui va vite ravir son nouveau club.

Aziz Cheddira, le père du joueur marocain, a déclaré à Yabiladi que «grâce à son génie au sein du club de Bari, il s'est fait aimer des supporters et est devenu l'un des piliers du club, ce qui a donné envie à l'administration de racheter définitivement son contrat auprès de l'équipe de Parme».

Aziz Cheddira explique que pour l'instant, les négociations sont en cours, car «le club de Parme a demandé une grosse somme, et l'équipe de Bari cherche une solution pour finaliser le transfert». L'agent de Aziz ainsi que le directeur sportif de Bari négocient avec Parme pour lever les points encore en suspens.

Aziz a confirmé que son fils suit de très près le football marocain et rêve de porter à l'avenir le maillot des Lions de l’Atlas. «Ses parents sont marocains, et depuis son enfance, nous tenons à passer les vacances d'été au Maroc. Ce sera un honneur pour nous de le voir défendre les couleurs du drapeau marocain», a-t-il confié. Originaire de Beni Mellal et immigré en Italie en 1988, le père du joueur a confié avoir transmis à son fils Walid son amour du football.

«L'équipe marocaine est une équipe forte. J'ai regardé ses derniers matchs, au cours desquels elle a obtenu des résultats importants contre des équipes fortes.» Walid Cheddira

Walid, pour sa part, sait «que le football au Maroc a subi une transformation radicale avec la création de stades comparables aux stades européens, et la construction d'académies de formation. Le Maroc a des équipes fortes, comme le Raja ou le Wydad».

«Ma famille adore le football» a ajouté Aziz, qui a indiqué fièrement que son autre fils, Mohammed, âgé de 19 ans, «suit le même chemin que son frère». La famille Cheddira a décidemment des atomes crochus pour le ballon rond.