Championnat d'Afrique de judo : Les marocains totalisent 7 médailles dont une en or au 2ème jour

La sélection marocaine de Judo a totalisé 7 médailles, dont 1 en or et 2 en argent et 4 bronze, à l'issue du deuxième jour du championnat d'Afrique qu'abrite la ville d'Oran en Algérie du 26 au 29 mai. C'est le judoka Achref Moutii qui a offert au Maroc sa première médaille d'or de la compétition en s'imposant lors de la deuxième journée des épreuves dans la catégorie des -81 kg après avoir battu le Tunisien Wajdi Hajji en finale.

Sarra Harachi s'est, également, illustrée vendredi en raflant l'argent des -63 kg, après s'être incliné en finale devant l'Algérienne Amina Blekadi.

Quant au bronze, il a été l'œuvre de Hassan Doukali (-73 kg) qui a dû céder devant Houssein Aden-Alexandre du Djibouti. Au cours de ce jour 2, Soufia Belattar et Asma Nyang qui évoluent dans la même catégorie (-70 kg), avaient terminé respectivement 5e et 7e.

Au premier jour de la compétition, rappelle-t-on, la Team-Maroc avait remporté quatre médailles dont une d'argent remportée par Abderrahmane Boushita dans la catégorie des -66 kg. Imed Passou (-66 kg), Soumaia Ibraoui (-60 kg) et Younes Saddiki (-60 kg) ont, quant à eux, assuré le Bronze.

Notons que la sélection marocaine est conduite par un jeune staff 100% marocain composé de Safouane Attaf chez les hommes et Hanane Karroumi chez les dames. Pour rappel, 213 athlètes au total, soit 117 messieurs et 96 dames, représentant 31 pays sont présents à cette manifestation continentale, qui aura pour théâtre le Centre des conventions Mohamed-Benahmed.