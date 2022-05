Le Congrès national de la Société marocaine de psychiatrie se penche sur la schizophrénie

Un aréopage de spécialistes de la psychiatrie issus des secteurs universitaire, public, privé et militaire, ont fait le déplacement vendredi à Marrakech, dans le cadre du 6e Congrès national de la Société marocaine de psychiatrie (SMP), le temps de se pencher sur les différents aspects de la schizophrénie. Lors de ce conclave, de deux jours, placé sous le thème «les schizophrénies : nouveautés et défi», les participants soumettront à discussion l’impact des nouvelles technologies et les récentes pratiques thérapeutiques et approches d’intervention médico-sociales liées à cette maladie.

Il sert également d'occasion pour mettre en avant les innovations thérapeutiques sur cette maladie psychiatrique, avec comme enjeu principal d'élaborer, pour la première fois au Maroc, les premiers protocoles nationaux de prise en charge de la schizophrénie. Ce guide thérapeutique, qui représentera une grande avancée pour le Maroc, constituera une référence scientifique nationale pour toute prise en charge thérapeutique de la schizophrénie.

Ce rendez-vous scientifique qui coïncide avec la Journée mondiale de la schizophrénie (24 mai), propose à travers ce programme scientifique de traiter les différents aspects de cette maladie mentale, en partant de l’historique, l’évaluation clinique, la neurobiologie, la neuro-anatomie, le rôle des facteurs héréditaires et psychosociaux, sans oublier d’évoquer la perspective développementale et les comorbidités psychiatriques.

Abderrazak Ouanass, professeur de psychiatrie à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et président de la SMP a souligné que le respect de ces protocoles par les médecins prescripteurs sera le garant et la base sur lesquels les organismes de remboursement des frais de soins psychiatriques vont pouvoir accepter ou rejeter une prescription psychiatrique.

Environ 1% de la population marocaine souffre de schizophrénie, soit environ 340 000 Marocains, alors que le monde entier en compte 24 millions, soit 1 personne sur 300, souligne-t-il. Dans ce cadre, il a déploré le fait que certains patients ne soient pas encore traités et leurs familles recourent aux moyens thérapeutiques traditionnels de nature à aggraver leur état de santé.