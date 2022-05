Benslimane : Le 15e Festival national de zajal célèbre le «Zajal au féminin» du 3 au 5 juin

Le Festival national de zajal, prévu du 3 au 5 juin à Benslimane, célèbre dans sa 15e édition la femme poétesse sous le signe du «Zajal au féminin». Initié par la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, ce festival vise à reconsidérer la valeur culturelle et historique de l'art du zajal, une poésie en arabe dialectal, et à ancrer les traditions des festivals culturels visant à faire connaitre la richesse du patrimoine artistique marocain.

Cet événement sera organisé en coopération avec la préfecture de la province de Benslimane et les Conseils provincial et communal de Benslimane, avec un accent particulier sur la femme créative, indique un communiqué de la Direction régionale du département de la culture.

Cette 15e édition vise également à élever les goûts et à exprimer la multiplicité identitaire marocaine riche et ouverte, qui croit en les principes de tolérance et d'homogénéité entre les différentes composantes sociétales qui confèrent au Maroc un patrimoine culturel, artistique et humain très particulier, dont l'art du zajal est l'un des affluents.

Trois jours durant, plus de trente praticiens de zajal venant des quatre coins du Royaume viendront enchanter le public avec la magie de la parole, souligne le communiqué. Cette édition connaît également la participation d'une panoplie d'artistes distingués dans les différents arts traditionnels, tels que le groupe Tagadda, le groupe Amazigh Ahwach et Abidat Rma.

L'édition de cette année rendra hommage à deux personnalités éminentes de l'art du zajal, en reconnaissance de leur contribution au rayonnement de ce style culturel, que ce soit au niveau local ou national, à savoir Ibtissam Karwach de Benslimane et Aziz Ghali de Mohammedia.