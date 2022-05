Le Marocain Aomar Boum cosigne le livre «Wartime North Africa : A Documentary History, 1934–1950»

S’appuyant sur la première collection de documents de première main, l’anthropologiste marocain Aomar Boum s’est associé avec l’historienne américaine Sarah Abrevaya Stein pour publier «Wartime North Africa : A Documentary History, 1934–1950». Ce livre, disponible en juillet prochain et publié par la Stanford University Press, donne la voix à ceux qui ont connu la guerre et l’holocauste à travers l’Afrique du Nord.

L’ouvrage se base sur une large variété de documents de première main produits par des «musulmans, chrétiens et juifs ; femmes, hommes et enfants ; noirs, bruns et blancs ; inconnus et notables ; locaux, réfugiés, déplacés et internés ; soldats, officiers, bureaucrates, combattants volontaires et recrutés de force», indique l’éditeur.

It has taken a decade to explore and represent the many, complex, poignant voices of North Africans living through WW2 and the Holocaust with @aomar_boum. Thanks @stanfordpress and @HolocaustMuseum for your support. Wartime North Africa, now available at your indie bookstore! pic.twitter.com/9b0HHTYTxA — sarah abrevaya stein (@sarahastein) May 27, 2022

Ces sources riches et variées, «traduites du français, de l’arabe, du judéo-arabe nord-africain, de l'espagnol, de l'hébreu, de la darija marocaine, du tamazight, de l'italien et du yiddish, ou transcrits de l’anglais» permettent de comprendre aujourd’hui comment «la guerre, l'occupation, les lois raciales, l'internement et les régimes français de Vichy, italiens fascistes et allemands nazis ont été vécus au jour le jour dans toute l'Afrique du Nord».

«Ces expériences humaines, combinées, constituent l'histoire de l'Afrique du Nord en temps de guerre», conclut l’éditeur dans sa présentation de l’ouvrage de 384 pages publié en anglais.

Les deux auteurs ont déjà collaboré sur l'ouvrage «The Holocaust and North Africa» qui présentait l'histoire de l'Holocauste comme vécu au Maghreb, avec ses conséquences sur les relations entre musulmans et juifs après la Seconde Guerre mondiale.