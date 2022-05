Election du Maroc au Conseil exécutif de l'OMS pour la période 2022-2025

Le Maroc a été élu au Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la période 2022-2025, en tant que représentant du groupe des États de la Méditerranée orientale (EMR). Cette élection intervient à l’occasion des travaux de la 75e session de l’Assemblée mondiale de la santé, qui se tiennent à Genève du 22 au 28 mai 2022, indique ce vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Candidat à l’un des deux sièges vacants au titre de la région EMR, le Maroc a pu engranger l’appui des États membres de l’Organisation grâce à la mobilisation de l’ensemble de l’appareil diplomatique du Royaume, en coordination étroite avec le ministère de la Santé et de la protection sociale, souligne la même source.

Le Maroc mettra à profit son mandat pour contribuer à la réalisation de l’objectif du «triple milliard», sur lequel est axé le plan stratégique quinquennal de l’OMS, à savoir protéger un milliard de personnes face aux situations d’urgence, faire bénéficier un milliard de personnes de la couverture sanitaire universelle et garantir un meilleur état de santé et un plus grand bien-être à un milliard de personnes d’ici à 2023.

L’OMS est l'institution spécialisée des Nations unies chargée de diriger et de coordonner la santé mondiale au sein du système des Nations unies, dont les principaux domaines d’activité sont les maladies transmissibles et non-transmissibles, la préparation, la surveillance et la réponse aux crises, la promotion de la santé tout au long de la vie et le renforcement des systèmes de santé. Le Conseil de l’OMS, composé de 34 membres, est l’instance chargée de la mise en œuvre des décisions et des directives de l’Assemblée mondiale de la santé.