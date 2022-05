Industrie du cuir : Shoeleven Company et Flo inaugurent leur nouvelle unité industrielle à Casablanca

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour a présidé ce vendredi la cérémonie d’inauguration de la nouvelle unité industrielle de la société marocaine Shoeleven Company à Casablanca, en présence de son directeur général, Azzedine Jettou. Fruit d’une association avec le groupe FLO, leader turc dans la fabrication de chaussures, ce projet porte sur la fabrication de certaines marques du groupe destinées à l’export et au marché local et la création d’une marque (OCTO) développée spécialement pour le marché marocain, indique le ministère dans un communiqué.

«Ce projet illustre le partenariat industriel gagnant-gagnant turco-marocain et offre l’opportunité à nos jeunes de forger leurs talents et aux fabricants locaux de monter en compétitivité grâce au sourcing local. Il permettra de contribuer à la dynamique du secteur au niveau régional et à développer davantage une production locale de qualité visant à faire du ‘made in Morocco’ une référence mondiale», a déclaré Ryad Mezzour, cité par le communiqué.

D’un montant global de 20 millions de dirhams (MDH), cet investissement, qui a bénéficié du programme Istitmar dans le cadre de la Banque de projets, permettra de créer 500 emplois et de développer le sourcing local du Groupe Flo via des partenariats avec des fabricants locaux. Ce projet devra, par ailleurs, générer un chiffre d’affaires de 85 MDH, dont 50% destiné au marché local. Quant à la capacité de production, elle sera portée à 2 400 paires par jour, conclut-on.