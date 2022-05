Rabat : Tenue de la 26e Conférence des gouverneurs des Banques centrales des pays francophones

La 26e Conférence des gouverneurs des Banques centrales des pays francophones s'est tenue, les 25 et 26 mai à Rabat, à l'initiative de Bank Al-Maghrib (BAM) en partenariat avec la Banque de France. Cet événement a réuni des gouverneurs, vice-gouverneurs et hauts représentants de Banques centrales provenant d'une vingtaine de pays et de communautés d’États.

La conférence a été marquée par la tenue de tables rondes portant sur deux thématiques de haute importance pour les Banques centrales, précise la BAM dans un communiqué, soulignant que les échanges ont permis aux participants d’examiner les défis majeurs et transversaux du changement climatique et de la transformation numérique.

Par ailleurs, compte tenu de l’actualité, les participants ont échangé sur la communication des Banques centrales autour des facteurs de l’inflation.

Les représentants des Banques centrales ont partagé leurs expériences respectives et réfléchi aux outils et aux modalités de leurs actions. Il a par ailleurs été convenu de constituer un groupe de travail des Banques centrales francophones dédié au climat et à la finance verte. La conférence a, en outre, été l’occasion de dresser le bilan de l’action du groupe de travail des Banques centrales francophones sur l’éducation financière du public.

Face aux opportunités et aux risques liés aux crypto-actifs et aux monnaies digitales que ce soit pour les Banques centrales ou pour l’ensemble de l’économie, les conférenciers se sont aussi intéressés au rôle des Banques centrales dans l’émergence de l’écosystème Fintech.

Les participants se sont enfin accordés sur l’opportunité de mettre en place un site web dédié aux Banques centrales francophones afin d’instituer une plateforme de communication entre ces institutions.