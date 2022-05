Iles Canaries : L’opposition dénonce la «totale opacité» sur les accords entre l’Espagne et le Maroc

Le secrétaire général national de Coalition Canarie-PNC a affirmé, vendredi, que le chef de la diplomatie espagnole José Manuel Albares, qui s’est rendu aux Iles Canaries, «n’a pas donné une seule explication» sur les termes de l’accord avec le Maroc. Cité par Cronicas De Lanzarote, Fernando Clavijo a dénoncé la «totale opacité» de l’Etat sur «une question qui est clé et qui affecte directement l’archipel».

Le leader nationaliste a noté que les avancées sur le contrôle des frontières, une fois les relations avec Rabat rétablies «n’ont eu des résultats qu’à Ceuta, Melilla et dans la péninsule». «L’arrivée de migrants aux Canaries ne cesse de croître, avec plus d’un millier dans la première moitié du mois de mai, malgré les efforts du chef de la diplomatie de nier ces données officielles», a-t-il ajouté. De même, «le plus grave est que les décès continuent à être enregistrés et ont transformé les eaux qui séparent les Canaries de l’Afrique en fosse commune». «Malgré cela, ils ont exclu les îles des négociations en matière migratoire avec le Maroc», dénonce-t-il encore.

Le chef des nationalistes canariens a en outre pointé du doigt «l’attitude d’un gouvernement des Canaries qui ressemble plus à une agence d’accueil de ministres qu’à un gouvernement qui défend les intérêts des îles». Pour lui, «la visite d’Albares hier a été une occasion manquée pour exiger des explications sur les accords avec le Maroc et sur le revirement de l’État sur la question du Sahara Occidental». Et de rappeler que «la décision unilatérale du président Pedro Sánchez» sur le Sahara «ne bénéficie pas du soutien des Cortes [Parlement espagnol, ndlr]».

Jeudi, José Manuel Albares s’est rendu aux Iles Canaries pour expliquer la nouvelle étape dans les relations avec le Maroc.