L'ex-ambassadeur du Japon au Maroc décoré du Wissam Alaouite

L’ex-ambassadeur du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka, s'est vu remettre, vendredi à Tokyo, le Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur, qui lui a été décerné par le Roi Mohammed VI. La Distinction Royale a été remise à M. Shinozuka par l’ambassadeur du Maroc au Japon, Rachad Bouhlal, lors d’une cérémonie organisée à la résidence du Maroc.

La décoration a été remise en présence de plusieurs personnalités japonaises, dont Odano Nobutake, conseiller spécial du conseil d'administration des Chambellans à l’Agence de la maison impériale, Hirose Haruko, ancien ambassadeur du Japon au Maroc et présidente de l'Association Japon-Maroc, Iwami Misuzu, ancienne vice-grand maître des Cérémonies à l’Agence de la maison impériale et Miyake Kunihiko, président du Foreign Policy Institute.

La décoration reçue par Takashi Shinozuka.

M. Bouhlal a indiqué que la distinction royale est une haute reconnaissance des efforts constants de M. Shinozuka lors de son parcours diplomatique au Maroc, en faveur de la promotion des relations entre le Maroc et le Japon. Cette distinction reflète également l’excellence des relations entre le Maroc et le Japon, basées sur les liens d’amitié profonde entre la famille royale marocaine et la famille impériale japonaise, a-t-il souligné.

Pour sa part, M. Shinozuka a tenu à exprimer sa profonde gratitude au Roi Mohammed VI, qui a bien voulu lui décerner cette distinction. Il a par ailleurs salué le leadership du souverain en faveur de la paix et de la stabilité, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

M. Shinozuka a aussi mis en exergue le rôle agissant du Royaume dans plusieurs domaines, dont les énergies propres, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre le terrorisme.