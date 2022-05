Les réserves de sang au Maroc couvrent à peine quatre jours

Les réserves de sang disponibles s'élèvent à l'heure actuelle à seulement 4 200 poches. Ce stock garantit la couverture de quatre jours seulement, a déploré, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

«Notre objectif est d'assurer un approvisionnement national sûr en sang qui couvre au moins sept jours», a souligné M. Baitas à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, tenue sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

«Il faut collecter plus de 1 000 poches de sang par jour dans l'objectif d'atteindre 5 000 poches», a-t-il affirmé, ajoutant que le ministère de la Santé et de la protection sociale continue, à travers le Centre national de transfusion sanguine, de lancer plusieurs campagnes et initiatives pour pallier la pénurie de sang.