Mauritanie : La visite d'avocats mauritaniens au Sahara «ne reflète la position du gouvernement»

Le ministre mauritanien de l’éducation et de la réforme de l’enseignement, porte-parole du gouvernement, Mohamed Melainine O. Eyih. / Ph. AMI

Le ministre mauritanien de l’Éducation et de la réforme de l’enseignement, porte-parole du gouvernement, a réagi jeudi à la visite des avocats mauritaniens à Laâyoune et El Guerguerate, à l’invitation de leurs collègues marocains. Lors d’une conférence de presse à l’issue du conseil du gouvernement tenu à Nouakchott, Mohamed Melainine O. Eyih, a affirmé que «la position de la Mauritanie sur le Sahara est l'une des positions les plus stables de la politique étrangère du pays (neutralité positive, basée sur les intérêts du pays)».

Le ministre a ajouté, dans sa déclaration reprise par l’agence mauritanienne de l’information (AMI), que «la délégation mentionnée est affiliée à un organisme indépendant (le corps des avocats mauritaniens) et n'est pas une mission gouvernementale». «Sa conduite n'exprime pas la position du gouvernement et ne l'oblige pas», a-t-il ajouté.

Mercredi, dans un communiqué, l'Union des forces de progrès (UFP, opposition), dirigé par Mohamed Ould Maouloud a condamné le déplacement d’une délégation d’avocats mauritaniens «au Sahara occidental sous contrôle marocain», le qualifiant d’«erreur». «Si la coopération entre les Mauritaniens et leurs homologues du Royaume ami du Maroc est naturelle, elle ne doit pas se faire au détriment des intérêts de notre pays, notamment dans sa dimension sécuritaire», a estimé l’UFP qui a dit voir en la présence d'avocats mauritaniens dans cette région «un obstacle à la position neutre de la Mauritanie sur la question sahraouie et une violation des résolutions des Nations unies».

À rappeler que l’Union des Forces du Progrès (UFP) (ex-communiste), affiche publiquement son soutien aux positions du Polisario. Des membres de l’UFP avaient participé au 15e congrès du Front, organisé en décembre 2019 à Tifariti, à l'est du Mur des sables.