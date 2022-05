Banque mondiale : Tanger Med, 6ème port à conteneurs le plus efficace au monde

La Banque mondiale, en partenariat avec l’entreprise américaine S&P Global ont publié, cette semaine, l'Indice de performance des ports à conteneurs de 2021, montrant comment les ports du Moyen-Orient et d'Asie de l'Est ont «mieux réagi» à la forte croissance des volumes et à la volatilité des services causées par les impacts de la pandémie mondiale du Covid-19.

«Les ports du Moyen-Orient ont pris quatre des cinq premières places dans la deuxième édition de l'indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI)», s’est félicitée la Banque mondiale, rappelant que l’ICPP est un indice comparable de la performance mondiale des ports à conteneurs destiné à servir de point de référence pour les principaux acteurs de l'économie mondiale. Il vise à identifier les lacunes et les opportunités d'amélioration qui profiteraient à toutes les principales parties prenantes du commerce mondial, y compris les gouvernements, les compagnies maritimes, les opérateurs de ports et de terminaux, les expéditeurs, les entreprises de logistique et les consommateurs.

Le port Tanger Med arrive à 6e place du classement sur 370 ports mondiaux. Qualifié par le rapport de «port le mieux classé d'Europe et d'Afrique du Nord», il cumule 178.096 points avec une valeur de 80.411 sur 100. Le port situé sur le détroit de Gibraltar est devancé par le port King Abdullah en Arabie saoudite (1er), le port Salalah du Sultanat d’Oman, le port Hamad au Qatar, le port de Yangshan en Chine et le port Khalifa aux Emirats arabes unis.

Tanger Med, premier port en Europe et Afrique du Nord

Le port principal du Maroc devance, de son côté, le port de Ningbo-Zhoushan en Chine, celui de Jeddah en Arabie saoudite, celui de Canton (Chine), celui de Yokohama (Japon) et celui d’Algésiras en Espagne (11e). Le rapport précise aussi que le port Tanger Med est classé à la première place pour la région Europe et Afrique du Nord, devant notamment le port d’Algésiras, le port Said en Egypte, le port de Barcelone en Espagne.

Tanger Med figure aussi dans le classement des ports de grandes tailles, soit ceux avec une capacité de traitement supérieure à 4 millions de conteneurs EVP, derrière le port de Salalah d’Oman et le port Yangshan en Chine.

Les ports d’Agadir et de Casablanca figurent également dans le classement global. Le premier arrive à la 260e place tandis que le deuxième figure au 262ème rang.

L'indice de performance des ports à conteneurs est basé sur le nombre total d'heures de port par escale de navire, défini comme le temps écoulé entre le moment où un navire atteint un port et son départ du poste d'amarrage après avoir terminé son échange de fret, rappelle la Banque mondiale. Des charges de travail plus ou moins importantes sont prises en compte en examinant les données sous-jacentes dans dix plages de taille d'appel différentes. Le rapport rappelle que l’année 2021 a connu une congestion portuaire sans précédent et une perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales.

A rappeler que le bilan de l’activité de Tanger Med pour l’année 2021, publié en janvier dernier, a fait état d’un record de trafic de conteneur en Méditerranée avec 7 173 870 conteneurs équivalent vingt pieds (EVP) traités, soit une croissance de 24% par rapport à 2020. Une performance expliquée par le démarrage du terminal TC3 en 2021. Un autre record a été établi par le port en 2021, avec 101 054 713 tonnes de marchandises manutentionnées, une croissance de 25% par rapport à l’année précédente.