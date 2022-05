Le Tribunal arbitral du sport confirme la tenue de la finale de la Ligue des Champions à Casablanca

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a définitivement clos le débat sur la finale 2021-2022 de la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football (CAF). Dans une décision rendue publique jeudi par la CAF, le tribunal a rejeté la demande d'Al Ahly de reporter la finale qui se tiendra bien à Casablanca, lundi 30 mai à 20h00.

Face aux multiples contestations du club égyptien Al Ahly, le tribunal a rappelé une nouvelle fois que l’organisation de la finale avait été accordée conformément aux règles de la CAF, alors que le Maroc était le seul pays en lice respectant les conditions d’accueil. Le Sénégal, qui respectait ces mêmes conditions, avait retiré sa candidature, rappelle-t-on. «La CAF s'est engagée au respect des principes d'équité, de justice et d'égalité de tous les clubs et associations membres et traitera en toutes circonstances, tous les clubs et associations membres de manière juste et équitable», a rappelé l’instance continentale.

La CAF a aussi souligné que le tribunal avait soutenu qu'elle «était dans l’obligation de mettre en œuvre la décision du Comité exécutif (EXCO) prise en juillet 2019», décision selon laquelle la finale se tiendra sous format d’un match unique.

Enfin, la Confédération a souhaité à Al Ahly SC et au Wydad AC «bonne chance pour la finale de la Ligue des Champions de la CAF».