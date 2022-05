Lekjaa : Les céréales et les produits de base et énergétiques importés sont disponibles

Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a assuré, jeudi à Rabat, que les céréales, les produits énergétiques et les produits de base importés inclus dans les achats des entreprises marocaines sur le marché national sont disponibles.

S'exprimant lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement, M. Lekjaa a présenté des données sur l'importation de ces produits à la lumière de la conjoncture économique marquée par la crise sanitaire, ainsi que sur les mesures prises pour la préservation du pouvoir d’achat du citoyen, confirmant la disponibilité des céréales, des produits énergétiques et des produits de base importés.

Notant que la hausse des prix est due à l’augmentation du coût du transport des marchandises, le ministre a souligné que la gestion de cette crise nécessite de déployer des efforts continus pour garantir la disponibilité de tous les produits pour l'ensemble des citoyens.

M. Lekjaa a aussi relevé que la maitrise du taux d’inflation et son maintien à des niveaux limités requiert une politique budgétaire et une politique monétaire basées sur le suivi quotidien. Le taux d’inflation a atteint 4,1% à fin avril dernier, alors que les taux d’inflation dans les pays de la région oscillent entre 6,5% et 7% et s’élèvent à 6,1% en Europe, a-t-il ajouté.