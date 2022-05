Baitas : Le Maroc a pris les mesures nécessaires pour faire face à la variole du singe

Le gouvernement suit de manière proactive la variole du singe (monkeypox) et a pris les mesures nécessaires pour faire face à ses éventuels développements, a assuré, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. «Le ministère de la Santé a travaillé de manière proactive sur la question et a pris un ensemble de mesures nécessaires pour suivre l'évolution de cette maladie, dans le respect des normes sanitaires internationales», a-t-il souligné.

Le ministre a déclaré que les résultats de laboratoire des trois cas suspects de variole du singe détectés au Maroc sont négatifs, ajoutant que les cas suspects placés sous surveillance médicale sont en bonne santé et pris en charge conformément aux procédures sanitaires en vigueur.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale avait assuré avoir mis en place un dispositif à cet effet pour répondre rapidement à l'alerte mondiale liée au monkeypox. Ce système classe les cas d'infection comme cas suspect, cas probable et cas confirmé et le mode de prise en charge médicale, ainsi que la prise en charge de ses contacts, rappelle-t-on.