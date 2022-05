Marrakech accueille le Festival aboudabien des courses de chevaux pur-sang arabe

Le Festival de Son Altesse Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan des courses de chevaux pur-sang arabe se tiendra dimanche 29 mai à l'hippodrome de Marrakech, annonce la Société royale d'encouragement du cheval (SOREC). «La SOREC organise cette journée de courses en partenariat avec le Festival de Son Altesse Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan. Cette importante manifestation hippique internationale est organisée dans plusieurs pays, l’objectif étant de promouvoir les courses de chevaux pur-sang arabe à travers le monde», indique la société dans un communiqué.

«Le Maroc représente l'une des étapes phares de cette compétition de premier plan et pas moins de 5 courses seront programmées dans le cadre de cette journée dont le Grand Prix Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, le Prix de Son Altesse Sheikha Fatima Bint Mubarak et le Prix AL Wathba Stallion Cup», a déclaré Omar Skalli, directeur général de la SOREC.

À noter que l'hippodrome de Marrakech accueille, depuis 2017, le Festival de Son Altesse Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan. En 2021, les vainqueurs du Grand Prix Sheikh Zayed ont été le cheval Marikani Fal et son jockey Khalid Ibba. Pour leur part, les vainqueurs du Prix Son Altesse Sheikha Fatima Bint Mubarak 2021 ont été le Cheval Katir Bouznika et son jockey Aziz Bayoud.

Lancé en 2009, le Festival Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan des courses de chevaux pur-sang arabe est organisé en coopération avec l’Autorité d’Abu Dhabi de la Culture et de l’héritage et l’Abu Dhabi Sports Council. Il inclut une série de courses de plat et d’endurance dont le Grand Prix Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan et le Championnat du monde de Son Altesse Sheikha Fatima Bint Mubarak. Le festival sponsorise des courses de chevaux dans plusieurs pays avec comme principal objectif la promotion du cheval pur-sang arabe.

Pour rappel, plus de 1 000 courses de chevaux pur-sang arabe sont programmées au Maroc pour cette année, tandis que plus de 2 000 chevaux pur-sang arabe sont déclarés à l’entraînement.