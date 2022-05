Maroc : Comdata dénonce «les graves contrevérités» de la CFDT

Suite à la publication, par la CFDT, d’un communiqué mentionnant l’atteinte à la liberté syndicale dans une filiale de Comdata au Maroc, le groupe a adressé un droit de réponse à Yabiladi, répondant aux «graves contrevérités» présentées par la CFDT.

Comdata mentionne notamment des «agissements graves et intolérables» de salariés, «condamnés unanimement par la direction, par les salariés et également par 90% des délégués du personnel». Les 20 et 21 avril dernier, «des événements isolés, impliquant quelques dizaines de salariés de l’entreprise, ont eu lieu sur le site de Palmier Casablanca», indique la société. Ces évènements ont provoqué des entraves à la circulation, à l’entrée du site et des «perturbations significatives sur des opérations de production en violation du droit du travail et des droits fondamentaux des personnes», précise le droit de réponse.

En conséquence et «en application des dispositions légales», Comdata a donc engagé des procédures disciplinaires et pénales à l’encontre des contrevenants, précise-t-on, notant que «le statut syndical ne pouvait exonérer de toute forme de responsabilité et justifier de tels actes».

Comdata Maroc souligne par ailleurs s’inscrire «depuis des années dans un dialogue social constructif, équilibré et responsable basé sur l’échange avec ses partenaires sociaux représentatifs» et met en avant des avancées et innovations dont des négociations annuelles obligatoires, l’étude d’un projet de convention collective, le congé paternité supra-légal. La société assure aussi qu’elle «continuera à s’investir fortement dans le dialogue social pour le développement et la préservation de l’emploi» et affirme sa «reconnaissance comme employeur de premier ordre au Maroc et dans le monde».