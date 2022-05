Législatives : La majorité présidentielle exclut les «candidats dissidents» Mehdi Reddad et David Azoulay

Suite à l’investiture d’Elisabeth Moreno par LREM (La République en marche, devenu Ensemble) sur la 9e circonscription des Français de l’étranger, de nombreux candidats «dissidents» ont été exclus par le parti de la majorité présidentielle. La référente LREM pour le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, Sophie Villaume a publié ce jeudi une liste des dernières personnes que le parti a décidé d’exclure, dont les Franco-marocains Mehdi Reddad et David Azoulay, ainsi que Fatou Sagna Saw et Samira Herbal.

Le parti de la majorité présidentielle a ainsi décidé d’exclure l’ensemble des candidats souhaitant s’opposer à Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. De nombreux autres candidats ont été exclus du parti en France et pour les circonscriptions des Français de l'étranger pour avoir maintenu une «candidature dissidente» malgré l’investiture d’un candidat par le parti.

David Azoulay, a qualifié son expulsion de «contre-vérité» n'étant pas membre LREM. «Elle n'honore pas ce mouvement», ajoute-t-il, rappelant que son action «s'inscrit dans un soutien éclairé et progressiste, dans l'intérêt des Français de la circonscription».

Cette exclusion s'apparente à une contre-vérité car je ne suis pas membre. Elle n'honore pas ce mouvement. Mon action s'inscrit dans un soutien éclairé et progressiste, dans l'intérêt des Français de la circonscription. Mes échanges avec mes compatriotes vont dans ce sens. — David Azoulay (@d_azoulay) May 26, 2022

Samira Herbal s'est aussi étonnée d'avoir été qualifiée de «candidate dissidente». «Il n’a échappé à personne que je suis candidate investie pour l'Union des centristes et des écologistes. Mon engagement LREM a pris fin quand j’ai rejoint l'UCE pour les valeurs écologistes sociales et humanistes», a-t-elle déclaré pour sa part.

Maintenant, pourquoi semez vous le doute? pic.twitter.com/8SgknXn4S1 — Samira HERBAL (@SamiraHerbal) May 26, 2022

Mehdi Reddad, qui n'est plus membre de LREM mais représentant d'Horizons, le parti créé par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, n'a pas encore réagi à cette annonce de son expulsion par le parti présidentielle.

Pour rappel, deux candidats qui briguaient l’investiture LREM avaient retiré leur candidature suite à l’annonce de l’investiture d’Elisabeth Moreno, lui apportant par ailleurs leur soutien. Il s’agissait notamment de Rachida Kaaout et Ahmed Eddarraz.