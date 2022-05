Des arrestations suite à des émeutes ayant suivi le match de l’Ittihad Tanger et RSB Berkane

Le match ayant opposé, mercredi, l'Ittihad Tanger à la Rennaissance sportive de Berkane (RSB), a été suivi d'émeutes ayant conduit à l'arrestation de 19 personnes, dont des mineurs. Selon des sources médiatiques, des actes de vandalisme, de destruction de biens publics et privés et d’affrontements entre supporters et forces de l’ordre ont eu lieu à l’intérieur comme à l’extérieur du stade tangérois qui accueillait cette rencontre reportée de la 23e journée de la Botola Pro.

Une source sur place a expliqué que ces événements «ont fait des blessés parmi les forces de sécurité et les supporters», sans causer de morts, contrairement à des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Elle a précisé qu'un homme, qui était accompagné de ses fils à l'intérieur du stade, a été grièvement blessé après avoir été touché au niveau de la tête par un objet tranchant de source inconnue. À l’extérieur du stade, plusieurs «biens publics et privés dans les rues principales ont été vandalisées, alors que des magasins ont été cambriolés, ajoute la même source.

Les images rappellent les émeutes qui se sont déroulées à Khouribga, une dizaine de jours auparavant, qui ont suivi le match de football du Raja de Casablanca contre le Rapide Oued Zem et durant lesquelles 27 policiers ont été blessés.