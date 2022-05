La sélection marocaine de para-athlétisme au Grand Prix de Paris en juin

La sélection marocaine de para-athlétisme prendra part au Grand Prix de Paris, prévu les 9 et 10 juin. Le Maroc sera représenté par Ayoub Sadni, Hind Fouira, Saida Amoudi et Youssra Karim, qui seront encadrés par Mohamed Sendaoui et Abdelouahab Lakhder.

Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, la sélection nationale de para-athlétisme, composée de 15 membres, effectue actuellement un stage de préparation, qu'elle a débuté le 24 mai et qui se terminera le 8 juin en France.

Les Marocains s'étaient illustrés aux Jeux paralympiques de Tokyo, notamment avec une médaille d'or remportée par Ayoub Sadni sur le 400 m T47, qui s'attribuait par la même occasion le record du monde de l'épreuve. Pour sa part, Youssra Karim s'était attribuée la médaille d'argent du lancer du disque femme F41, tandis que Saida Amoudi remportait le bronze au lancer de poids femme F34.