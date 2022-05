Sadiki : Les récentes précipitations ont eu un impact positif sur les cultures printanières

Les récentes précipitations enregistrées au cours des mois de mars et avril ont contribué à améliorer le couvert végétal et à garantir le bon déroulement des cultures printanières en particulier, en dépit de l'impact du déficit pluviométrique sur la présente campagne agricole, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki. Le ministre, qui répondait à une question orale à la Chambre des conseillers sur le bilan de l'actuelle campagne agricole, a souligné que les céréales dans les zones bour favorables, notamment dans le nord du Maroc, ont connu une bonne dynamique, ce qui a permis un rattrapage relatif de leur productivité.

Le suivi du couvert végétal par satellites montrent que cette année tend à être similaire à la campagne agricole 2015-2016, a fait remarquer le ministre, notant que les estimations au PIB font état d'une baisse limitée à 14%.

M. Sadiki a également relevé que des mesures exceptionnelles ont été adoptées en fonction de la situation hydrique des zones d'irrigation. Il s'agit entre autres de donner la priorité à la protection des cultures durables et industrielles et les graines sélectionnées, de se limiter à l'irrigation des arbres dans les cas de grave pénurie en eau et de suivre minutieusement l'évolution de la situation hydrique de tous les bassins.

Il a été par ailleurs procédé à l'opération de la récolte, laquelle a atteint à date d'aujourd'hui 26 000 ha. Une campagne nationale sera lancée pour traiter les ruches d'abeilles contre la maladie de varrose outre l'appui des apiculteurs à reconstituer les ruches d'abeilles l'été prochain, a-t-il ajouté.

Le ministre a également mis en avant les différents programmes mis en place pour le soutien financier des agriculteurs, dont ceux du Crédit agricole du Maroc qui a déjà traité 5 900 dossiers avec une enveloppe de l'ordre de 5,6 milliards de dirhams (MMDH). Aussi, le fonds de développement agricole poursuit les opérations d’investissement, dont les paiements ont atteint depuis janvier 1,6 MMDH, outre le soutien de 1,7 MMDH accordé aux agriculteurs pour s'équiper de systèmes d'irrigation localisée.