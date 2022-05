Le Maroc et Israël appelés à renforcer leur partenariat concernant la gestion de l'eau

Le Maroc et Israël, confrontés aux mêmes défis de la sécheresse, sont appelés à renforcer leur partenariat pour une meilleure gestion de la rareté des ressources hydriques, a indiqué, mercredi à Casablanca, la ministre israélienne de la Science, de la technologie et de l'espace, Orit Farkash-Hacohen. Intervenant lors de clôture du forum «Morocco-Israel – Connect to Innovate», la ministre a affirmé que les entreprises israéliennes innovantes peuvent contribuer énormément à la réalisation des objectifs fixés par les deux pays dans divers domaines, dont la gestion de l’eau et les énergies renouvelables.

La ministre a par ailleurs souligné l'expérience d'Israël, un pays historiquement impacté par le déficit en ressources hydriques, qui parvient actuellement à satisfaire entièrement ses besoins en eau, avec un surplus de 20%. Pour y parvenir, Israël a innové sur le plan technologique, en favorisant les processus du dessalement de l'eau avec un accent sur l'efficacité énergétique, le traitement des eaux usées et l'irrigation intelligente pour réduire la consommation d'eau, a-t-elle souligné.

Au niveau de lutte contre les changements climatiques, les deux pays peuvent également nouer des synergies et des partenariats win-win, a assuré Mme Farkash-Hacohen, rappelant qu'Israël, au même titre que le Maroc, se fixe d'ambitieux objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Initié conjointement par Start-up nation central et Consensus public relations, le Forum «Morocco-Israel – Connect to Innovate» se veut un événement unique réunissant les leaders marocains et israéliens, des secteurs privés et publics, autour du thème de l'innovation technologique dans les domaines de l'agro-alimentaire, l'eau, la logistique, l'énergie et le développement durable.

Cet événement comprend une série d'ateliers, de séances d’affaires, de rendez-vous B2B et de rencontres de networking. Organisation à but non lucratif, Start-up nation central œuvre à promouvoir l'écosystème israélien de l'innovation dans le monde.