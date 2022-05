Dakhla accueillera un forum Maroc-Communauté des Caraïbes avant la fin de l’année

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. / DR

La ville de Dakhla abritera, avant la fin de l’année, le forum Maroc-Communauté des Caraïbes (CARICOM), a annoncé mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita. Ce forum, qui réunira le Maroc et les 14 pays de la CARICOM, devra constituer un cadre d’échange sur les domaines de la coopération régionale et le renforcement de la coordination entre ces pays.

Le Maroc est fier de voir la République du Suriname présider la CARICOM à partir de juillet prochain, a affirmé M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération internationale du Suriname, M. Albert Ramdin. Le Surimane assurera par ailleurs la présidence de ce forum, a-t-il ajouté.

Le ministre a aussi souligné que l'ouverture jeudi à Dakhla d’un consulat général du Suriname, qui traduit la position constante de ce pays à l’égard de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, s’inscrit dans le cadre de la dynamique importante que connaissent les relations entre le Maroc et les pays de la région des Caraïbes.

M. Bourita a rappelé que jusqu’en 2009 l’ensemble des 14 pays des Caraïbes reconnaissaient la république fantomatique, à l’exception des Bahamas qui soutenaient l’intégrité territoriale du Royaume, précisant que 12 des 14 pays de ce groupement ont aujourd’hui changé leur position en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté sur ses provinces du Sud. Tous les éléments sont désormais réunis pour créer un partenariat fort entre le Maroc et l’ensemble des pays des Caraïbes dans le cadre de la CARICOM, a conclu le ministre.