Le Maroc accueille une réunion de militaires et civils libyens

Une délégation libyenne composée de plusieurs responsables militaires et civils est arrivée, mardi au Maroc, pour tenir des consultations dans la ville de Bouznika. Selon l'agence de presse russe Sputnik, la délégation ne comprend «aucune des personnalités libyennes connues qui avaient auparavant participé à des réunions de rapprochement des vues entre les parties sous les auspices des autorités marocains».

De son côté, l'agence italienne Nova a indiqué que le Maroc a abrité, mardi, une rencontre «entre des dirigeants politiques et militaires de Cyrénaïque, ainsi que des dirigeants de Tripoli, Zawiya et Misrata», ajoutant que les fils de Khalifa Haftar, Saddam et Belkacem, ont participé à cette réunion.

L'agence a précisé que cette réunion est la deuxième du genre après celle qui s'est tenue dans la ville suisse de Montreux en septembre 2020, afin de discuter de l'avenir du processus politique en Libye.

Il convient de noter que le Maroc a accueilli plusieurs cycles de dialogue entre les parties en Libye, afin de mettre fin à la division nette entre l'est et l'ouest du pays.