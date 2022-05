Des milliers de traversées de la frontière entre le Maroc, Ceuta et Melilla une semaine après son ouverture

Au cours de la première semaine de l'ouverture du poste frontière entre Melilla et le Maroc, un total de 19 599 personnes ont traversé dans les deux sens. Selon les chiffres des autorités espagnoles, il s’agit de 9 991 personnes qui sont entrées à Melilla depuis le Maroc et 9 968 dans le sens opposé. Quant aux véhicules, leur nombre a atteint plus de 7 000, soit 3 990 véhicules de Melilla vers le Maroc et 3 572 du Maroc vers Melilla.

Ces chiffres restent bien inférieurs à ceux enregistrés à Ceuta, puisque plus de 43 000 personnes et 10 000 véhicules ont transité par les postes-frontières de la ville au cours de la même période. Rien qu'entre dimanche et lundi, plus de 4 000 personnes sont entrées au Maroc, selon les données fournies par la délégation gouvernementale à Ceuta. Il s’agit aussi de 553 et 508 véhicules ayant respectivement quitté Ceuta vers le Maroc, dimanche et lundi. Dans le sens Maroc-Ceuta, il s’agit de 6 079 personnes et 1 572 ayant franchi la frontière durant la même période.

Lors de cette première phase lancée le 17 mai, seuls les citoyens et résidents de l'Union européenne, ainsi que les personnes autorisées à circuler dans l'espace Schengen, ont été autorisés à traverser les frontières entre le Maroc, Ceuta et Melilla. À partir du 31 mai, une deuxième phase sera lancée, permettant aux travailleurs frontaliers légalement reconnus et aux détenteurs de visas d’entrer dans les deux villes.