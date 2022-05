Canada : Consulat mobile au profit des Marocains de l’Alberta

Un consulat mobile vient d’être organisé au profit des membres de la communauté marocaine résidant à Edmonton, capitale de l’Alberta, et de sa région, à l’initiative du Consulat général du Maroc à Toronto. Province de l’ouest du Canada, l’Alberta est située à 3 000 km environ de Toronto, chef-lieu du second consulat du Maroc au Canada, après Montréal, qui a officiellement ouvert ses portes en novembre dernier.

«Plus de 1 600 actes consulaires et autres prestations ont été dressés et délivrés portant notamment sur les renouvellements de passeports, l’établissement d’actes de l’état civil, de procurations adoulaires, de cartes d’identité nationale, les légalisations de signature, en plus des immatriculations consulaires», indique le Consulat. Sur deux jours, cette opération a servi quelque 800 usagers, dont certains venus de régions et provinces aussi lointaines que l’Alaska, la Saskatchewan et le Yukon.

Selon le Consul général du Maroc à Toronto, Rachid Zein, cette prestation mobile de proximité a notamment permis au nouveau consulat de «mettre à jour sa base de données consulaires, d’avoir une idée plus claire sur le profil socioprofessionnel des membres de la communauté marocaine et de s’entretenir avec un certain nombre de compétences qualifiées porteurs de projets socioculturels ou/et économiques».

L’opération a également permis, a-t-il indiqué, d’être à l’écoute des préoccupations de la communauté marocaine et de fournir des informations, conseils et orientations par l’ensemble des services de la représentation consulaire.